Firenze, associazione al femminile lancia petizione per salvare Rifredi

Firenze, 24 ottobre 2023 – Delinquenza diffusa, sporcizia, senso di abbandono: in una parola degrado. E' per questo che tre donne, che vivono in tre condomini di Rifredi, tra via Alderotti, via Santo Stefano in Pane e viale Morgagni, hanno deciso di fondare l'associazione “Dammi un 5”, con l'obiettivo di restituire il quartiere a chi ci vive e ci lavora.

Alle tre fondatrici, Elisa, Elisabetta e Donatella, si sono aggiunte altre donne - mamme, lavoratrici, studentesse, ma anche uomini - che hanno preso l'iniziativa di lanciare una raccolta firme per ottenere “più sicurezza e qualità della vita per Rifredi”. Come? Chiedendo all'amministrazione e al prefetto di attivarsi per portare nelle strade e nel quartiere 5 di Firenze, dove vivono oltre 106mila persone, “i pattugliamenti misti esercito-forze dell'ordine, ma anche i vigli neo assunti e di futuro reclutamento destinati a rafforzare le attività dei vigili di quartiere e i servizi notturni di polizia locale”.

“Rifredi ha cambiato volto”, spiega Elisa, una delle tre fondatrici dell'associazione. “Ce ne siamo rese conto accompagnando i figli a scuola o ai giardinetti, passeggiando con il cane: ogni giorno ci imbattiamo in finestrini delle auto rotte, scooter e bici in terra, urla e schiamazzi di persone in evidente stato di alterazione che importunano chi passa, anche nelle ore diurne”. “Così - prosegue - dopo la lettera di quindici parroci contro il degrado del quartiere abbiamo deciso di rimboccarci le maniche anche noi”.

Non si può lasciare abbandonato a se stesso, sottolinea l'associazione Dammi un 5, un quartiere in cui “c’è la seconda stazione ferroviaria della Toscana per flusso giornaliero di passeggeri e numero di corse di treni”. “Oltre 7mila persone al giorno – fa presente la neonata associazione - frequentano Rifredi. Qui abbiamo l’azienda sanitaria Careggi che conta 5.467 ospedalieri e 229 universitari, persone che ogni giorno vengono al lavoro e curano la salute delle migliaia di pazienti che raggiungono la nostra zona da Firenze, ma anche da tutta la Toscana e non solo. E poi la Casa della Salute di viale Morgagni, il Meyer, l'Ispro, il Polo Universitario e l'Istituto comprensivo Poliziano che conta ogni giorno 1.144 alunni varcare i cancelli della scuola e camminare lungo le vie di Rifredi”.

L'associazione invita i cittadini a scrivere a [email protected] o a seguire la pagina Facebook per conoscere l'elenco dei luoghi in cui è possibile firmare la petizione per salvare Rifredi dal degrado.