Firenze, arrivano Roy Paci & Aretuska per i 10 anni di Mercato Centrale

Firenze, 29 maggio 2024 - Arrivano Roy Paci & Aretuska per la festa dei 10 anni di Mercato Centrale. La seconda celebrazione – dopo quella di Torino ad aprile - per il decennale del progetto ideato da Umberto Montano e realizzato con la famiglia Cardini-Vannucchi del gruppo Human-Company, è prevista domani 30 maggio e vedrà alternarsi momenti di musica, intrattenimento ed arte. La serata, aperta a tutta la città, prenderà il via alle 20 con l'esibizione di una marching band fiorentina e proseguirà fino a mezzanotte con le immancabili bontà degli artigiani. L'ospite d'eccezione sarà il gruppo musicale fondato dal vulcanico Roy Paci che animerà il Mercato dalle 21:30 con i suoi travolgenti ritmi ska-jazz, per poi proseguire fino a mezzanotte con un dj set. Non solo musica, ma anche un nuovo progetto di arte contemporanea. Il primo piano, infatti, a partire dal 30 maggio ospiterà Suspended Flow, progetto installativo firmato dall’artista Vincenzo Marsiglia con la curatela di Davide Sarchioni, che sarà fruibile fino al 28 febbraio 2025. Sorprendente, fluida e interattiva la nuova opera di Marsiglia sarà composta da una serie di sculture di luce realizzate in vetro soffiato di Murano. Sospesa nella parte “alta” della struttura, sarà connessa e in costante dialogo con il brulichio vitale di quanto accade “in basso” visualizzando in un gioco di forme, luci e colori la vitalità del Mercato, quale luogo ricco di esperienze uniche, contaminazioni e incontri. In occasione della festa gli illustratori del Mercato si cimenteranno in un live painting dedicato al decennale. L’opera sarà poi riprodotta con un telaio serigrafico su poster in edizione limitata. La serata dedicata ai festeggiamenti rientra nel ricco calendario di appuntamenti che Mercato centrale ha organizzato per il suo anniversario. Le celebrazioni avranno inizio giovedì 30 maggio alle ore 20 al primo piano dello storico Mercato Centrale di San Lorenzo. La festa, aperta al pubblico, sarà un’occasione in cui incontrarsi e festeggiare insieme con musica, arte e bontà.