Firenze, Arcetri e Poggio imperiale senz'acqua. Publiacqua al lavoro

Firenze, 12 settembre 2023 – Alcune zone collinari del Quartiere 3 sono senz’acqua per una perdita al sistema idrico, ma gli operai di Publiacqua sono già al lavoro per ripararla. Ad avvisare i fiorentini che abitano nei rioni a sud di Porta Romana è la stessa azienda:

“A causa del guasto della tubazione che trasporta l’acqua dal serbatoio di Carraia ad Arcetri, si stanno verificando problemi di approvvigionamento in zona Arcetri, Poggio Imperiale e limitrofe. Nel corso della mattina i problemi potranno interessare anche le altre zone servite dal serbatoio e quindi via Senese, il Galluzzo, le Due Strade, Bottai e limitrofe. I nostri tecnici sono già sul posto per l’intervento di riparazione alla cui conclusione la situazione tornerà alla normalità. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta creando loro”.