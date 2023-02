Firenze, ancora controlli sui bus delle linee internazionali

I controlli della polizia municipale

Firenze, 21 febbraio 2023 - Continuano i controlli dei bus delle linee internazionali da parte della polizia municipale di Firenze. L’ultimo in ordine di tempo risale a sabato scorso e si è svolto addirittura in autostrada a seguito di accordi operativi con la sezione di Firenze Nord A1 della polizia stradale che ha autorizzato e coordinato l'attività. L’operazione è scattata alle 7. Le pattuglie del reparto di Rifredi e della Polizia stradale si sono posizionate nei luoghi individuati: in una piazzola di sosta tra Firenze Ovest e Scandicci l’auto civetta della Municipale e 1 chilometro a valle le pattuglie a bordo dei veicoli di servizio in ascolto radio congiunto pronte ad attivarsi all'arrivo del bus sospetto. E intorno alle 7.30 gli agenti in borghese hanno segnalato il transito del veicolo indiziato che è stato raggiunto, affiancato e scortato dalle auto di servizio al casello di Firenze Scandicci. Qui, sul territorio fiorentino, sono iniziati gli accertamenti. Il conducente, di nazionalità albanese come il veicolo, è stato sanzionato per trasporto irregolare di passeggeri in ambito extra europeo. A questo si aggiunge la multa per il trasporto non autorizzato di una ingente quantità di merci, addirittura nel corridoio centrale del bus. Il veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo con ritiro della Carta di circolazione con l'obbligo di non lasciare il territorio italiano. La documentazione, come di consueto, sarà inviata al Ministero delle Infrastrutture di Roma per i provvedimenti di competenza.

Nic.Gra.