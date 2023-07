FIRENZE: Alta Velocità: Arrivati i Primi 144 Conci per la Nuova Stazione di Belfiore di Norman Foster

Entro pochi giorni Iris inizierà a scavare per collegare Campo di Marte con la nuova stazione di Belfiore progettata da Norman Foster. Ieri, intanto, è arrivato il primo treno Mercitalia con un carico di 144 ‘conci’, i blocchi in calcestruzzo che formeranno quegli anelli di rivestimento che servono per fortificare la galleria. In totale ne serviranno 46mila e arriveranno tutti su ferro, e non su gomma, dallo stabilimento di Lucignano, dove vengono prodotti. Ogni anello è composto da sei conci. Su rotaia viaggeranno anche, ed è la prima volta, le terre di scavo per il ripristino ambientale di un’ex cava di lignite nel Valdarno. Un nuovo people-mover collegherà la nascente stazione alta velocità di Belfiore con quella storica di Santa Maria Novella. Il progetto disegnato dall’architetto Norman Foster, prevede innovative soluzioni tecnologiche e sostenibili, grazie all’uso di materiali rinnovabili e alla riduzione del fabbisogno di energia e delle emissioni di sostanze inquinanti. La configurazione verticale dell’opera interrata sarà completata da una volta ribassata con cellule fotovoltaiche incorporate nei pannelli intermedi.