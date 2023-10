Fuga di gas, ecco perché non è scattato il ‘Firenze Alert’

Firenze, 25 ottobre 2023 - “Ma perché non è scattato il Firenze alert?”. E’ una domanda che si sono posti diversi fiorentini, finiti ieri nel girone dantesco scaturito in seguito alla fuga di gas in piazza della Libertà.

“L’alert - fanno sapere da Palazzo Vecchio, - viene attivato per ora per le emergenze della protezione civile. Per la mobilità, al momento viene utilizzato solo per provvedimenti programmati. Per la viabilità, i canali di comunicazione giusti sono IF e i social”. Ricordiamo che attraverso l’app IF, come si legge sulla rete civica, “il Comune di Firenze mette a disposizione dei cittadini informazioni tempestive in forma georeferenziata relative a cantieri stradali, modifiche urgenti alla viabilità, pulizia strade, allerte meteo e news.

Gli utenti possono impostare le preferenze di viaggio e i propri percorsi preferiti, per esempio casa-lavoro, per avere informazioni in tempo reale su cantieri ed incidenti, oltre ad orari del trasporto pubblico, limitazioni all’accesso alla Ztl, localizzazione dei mezzi in sharing, posti liberi nei parcheggi di struttura, postazioni di ricarica dei mezzi elettrici”. Per quanto riguarda invece il Firenze alert, chi aderisce riceve sul proprio telefono una telefonata dai numeri 0550317847 per comunicazioni di Protezione Civile e 055 0317423 per informazioni di servizio.

Discorso ancora diverso per IT-alert, il sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso