Firenze, al via la progettazione delle prime due comunità energetiche

L'assessore all'ambiente Andrea Giorgio

Firenze, 3 marzo 2023 - A Firenze scatta la progettazione delle prime due comunità energetiche, nei Quartieri 4 e 5, grazie alla collaborazione tra Fondazione Cr Firenze, Comune e al supporto tecnico di Sinloc (società di consulenza partecipata da 11 fondazioni di origine bancaria). Sinloc nelle prossime settimane inizierà una mappatura completa dei due quartieri fiorentini, sia per quanto riguarda abitazioni, insediamenti produttivi, edifici pubblici per stabilirne i fabbisogni energetici, sia per quanto riguarda i siti di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico, idroelettrico, eolico, biomasse) ottimali nel territorio, già esistenti o potenziali. Saranno poi raccolte le manifestazioni di interesse: possono farsi avanti privati cittadini, soggetti economici, attività produttive e associazioni, aziende, piccole e medie imprese, soggetti pubblici.

Una volta definiti benefici attesi e la stima dell'impatto economico, sociale e ambientale del progetto sul territorio e sui cittadini, verrà definito un modello gestionale e saranno varate le prime Cer fiorentine. Saranno i plessi scolastici a ospitare i primi impianti di produzione. Lo studio di fattibilità nell'attuazione del percorso di costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione, dovrebbe concludersi in sei mesi per essere pronti per la progettazione e la partecipazione ai bandi della Regione Toscana che sono attesi per la seconda metà del 2023.

''Crediamo molto – ha dichiarato il presidente di Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori - in questo nuovo modello che consente di produrre, scambiare e consumare energia pulita. Siamo orgogliosi di poterlo offrire alle nostre comunità anche grazie alla recente evoluzione del quadro normativo che unirà ai benefici economici evidenti riflessi a livello ambientale. È il momento giusto per agire pensando a nuove forme che possono agevolare il risparmio favorendo anche le fasce più deboli della popolazione. Ancora una volta, grazie ad un efficace gioco di squadra, 11 fondazioni di origine bancaria della Toscana hanno dimostrato che è possibile operare assieme rispondendo ad una esigenza primaria della collettività”.

“Le Cer sono il futuro - ha aggiunto l’assessore all’ambiente e transizione ecologica di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio - e noi vogliamo che Firenze sia protagonista nella transizione ecologica, per questo raccogliamo la sfida. In città 2/3 della CO2 è prodotta dagli edifici: lavorare per la produzione di energia da fonti rinnovabili è quindi fondamentale per muoversi verso la neutralità climatica. Con le Cer teniamo insieme più obiettivi: produrre energia rinnovabile, abbattere le bollette e la povertà energetica, ricostruire la comunità territoriale, dare più competitività a imprese e attività che aderiranno al progetto. Per questo sono cruciali ed ecco perché vogliamo correre: abbiamo inserito le Cer nelle modifiche recenti ai Documenti di programmazione del Comune (Dup), abbiamo creato un gruppo di lavoro trasversale sotto il coordinamento della Direzione ambiente e ora, grazie alla Fondazione, partiamo con la progettazione per essere pronti con i bandi della Regione nella seconda parte del 2023”.

“Il Comune - ha continuato Giorgio - avrà un ruolo proattivo promuovendo le Cer, organizzando la partecipazione dei cittadini, seguendone la progettazione e mettendo a disposizione anche delle superfici per i pannelli fotovoltaici: saremo dunque soggetto promotore, aggregatore, produttore e consumatore. Avvieremo subito un confronto con tutte le realtà del territorio per averle insieme a noi nella progettazione perché la partecipazione alle Cer perché è fondamentale per farle funzionare bene. Vogliamo che questi progetti siano un esempio e un segnale che a Firenze le cose si possano fare e che è possibile rompere l’immobilismo che per anni ha spaventato i cittadini e fermato la trasformazione ecologica della città. Ci auguriamo che il governo definisca rapidamente i decreti attuativi, e che ascolti le richieste in merito degli enti locali e delle grandi realtà ambientaliste nazionali: serve fare e fare presto”.