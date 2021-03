Firenze, 29 marzo 2021 - Metti una mattina al parco tra astucci, libri, quaderni e mascherine. E' cominciata così la prima settimana in zona rossa per un gruppo di bambini che frequentano la prima elementare alla scuola Vittorio Veneto di Firenze. Sono tutti figli di famiglie migranti e oggi, invece di un'ora di Dad, fanno doposcuola all'aperto per tentare di recuperare il gap acquisito in questo anno così disastrato.

"L'idea è partita da me" ci racconta Monia, che di professione è architetta e gestisce un negozio di prodotti per l'edilizia. "Visto che non potevo lavorare perché dovevo seguire mia figlia che è a casa a causa della chiusura delle scuole, ho pensato che potessi utilizzate questi tre giorni di lavoro perso, e non retribuito ovviamente, per dare una mano a chi ne ha più bisogno".

Monia è un'attivista di Priorità alla Scuola ed ha coinvolto la professoressa Costanza Margiotta, anche lei impegnata da sempre nella promozione della scuola in presenza.

"Per noi la Dad non è scuola - sottolinea Monia - tanto più se, come in questi giorni, si trattava di fare un'oretta alla mattina. Ci è sembrata un po' una presa in giro. E quei quindi abbiamo pensato di rendere utili queste ore: invece di far collegare i bambini al computer, prendere i bimbi di genitori stranieri e aiutarli nei compiti, perché sono bambini che in questi messi hanno sofferto particolarmente e sono indietro nel percorso di apprendimento. E la didattica a distanza, come oramai è chiaro, è uno strumento che sottolinea ed enfatizza le disparità sociali e culturali, a svantaggio delle fasce più deboli della popolazione. Alcuni di loro hanno difficoltà a leggere e scrivere, a riconoscere le lettere: tutte lacune che non vengono colmate. Soprattutto in anni complicati come quello che stiamo affrontando"

L'iniziativa di questa mattina nasce sulla scia di un progetto che Priorità alla Scuola ha messo in piedi con il supporto della fondazione Marchi. Un doposcuola per bambini in difficoltà, soprattutto figli di famiglie straniere appunto, che frequentano le classi prima, seconda e quinta della scuole della scuole Cairoli e Vittorio Veneto. Un progetto che va vanti dall'inizio di marzo, il sabato pomeriggio, grazie all'impegno di volontari ed insegnati, che fanno fare loro i compiti, cercando di recuperare il gap educativo.

"Le maestre - dice Monia - sono state informate da me personalmente con una mail ufficiale in cui ho espresso la mia posizione chiedendo dei consigli, che però non ho ricevuto, quindi siamo arrangiate con la nostra esperienza e le nostre competenze. Del resto questi bambini non avrebbero potuto seguire le lezioni in Dad perché le famiglie non avrebbero potuto stargli dietro, se anche avessero avuto le competenze necessarie, e molti di loro non le hanno"

E gli altri genitori? "La maggior parte delle persone all'inizio erano contro la dad, anche perché per tre giorni quest'oretta di lezione davanti al computer aveva poco senso non so cosa si possa fare in un'ora. In realtà poi c'è stata una spaccatura, metà vavorevoli, metà contrari".

