Firenze, 17enne aggredito all'uscita del locale da quattro coetanei

Firenze, 22 aprile 2023 - Aggredito da quattro ragazzi all'uscita del locale. È successo nella notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto ricostruito, poco dopo l’una, un 17enne e alcuni amici, usciti da un locale di via Dei Servi, sono stati avvicinati da quattro ragazzi che, senza apparente motivo, hanno colpito il 17enne con calci e pugni mentre i suoi amici riuscivano a fuggire. Il giovane dopo essere riuscito a scappare ha chiesto aiuto ai dipendenti di un locale in piazza Duomo i quali hanno contattato personale del 118 e i carabinieri, intervenuti sul posto.

La vittima non è riuscita a fornire un profilo dettagliato dei quattro. Il 17enne, da una prima visita del medico, ha una sospetta frattura al setto nasale. Sono in corso le indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Firenze.