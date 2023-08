Firenze, Affitti alle stelle, studenti costretti a rinunciare

Affitti alle stelle, lavoretti sottopagati e pochi incentivi; per uno studente vivere in città è sempre più difficile. Lo sa bene Marcello Rogai, al quinto anno di agraria, che sta cercando una casa, ma a causa degli alti prezzi, non riesce a trovare una sistemazione. Nonostante svolga qualche lavoretto, questo non basta a coprire il costo di un affitto. Rogai aveva già vissuto in città ma, a causa dei costi, è dovuto rientrare alla base, nell’alto Mugello. "Vivo in una zona limitrofa alla città, sto cercando casa, ma negli ultimi anni i prezzi sono saliti alle stelle" spiega. Rogai aveva già vissuto a Firenze, e le condizioni degli immobili le conosce bene: "Sono passato da case dove non ti veniva fatto nemmeno il contratto a case “pollaio” dove gli inquilini erano stipati e non c’erano nemmeno le finestre". Ci sarebbero le borse di studio, ma come ricorda il ragazzo: "Si potrebbe fare domanda ma io dal Mugello non rientro nel raggio di chilometri richiesto. Non ho diritto a un’abitazione"

Gabriele Manfrin