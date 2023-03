Firenze, a Palazzo Pitti torna Future For Fashion

Palazzo Pitti, la Sala Bianca

Firenze, 8 marzo 2023 – Torna la seconda edizione di Future For Fashion 2023, in programma il 23 e il 24 marzo nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Con protagonisti di grande prestigio come già successo nel marzo del 2022.

Il titolo del convegno (che stavolta si svolge nel luogo-mito della moda mondiale e soprattutto fiorentina come la magnifica sala tutta stucchi con gli undici lampadari di Boemia dove Giovan Battista Giorgini ha fatto sbocciare nel 1952 la moda italiana), che esplora il mondo della moda nei suoi risvolti economici, sociali e culturali, è “La moda che vince il tempo e che emoziona: qualità, innovazione, durabilità, made in Italy”.

Future For Fashion è il primo ed unico evento italiano che si promette stimolare, con i protagonisti del settore e della sua filiera, una profonda riflessione sul futuro della moda e del made in Italy, individuando strategie di successo, direttrici di sviluppo e nuovi paradigmi di competitività. Con tanti esempi concreti che portano alla ribalta il prestigio e il valore della nostra moda nel mondo.

Organizzato da Confindustria Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze e il Centro Firenze per la Moda Italiana, l’evento ha il supporto di Intesa Sanpaolo in qualità di main sponsor; e una amplificazione digitale grazie alla collaborazione con Vanity Fair Italia, il settimanale di Condé Nast Italia diretto da Simone Marchetti.

L’appuntamento fra pochi giorni vedrà la partecipazione dei protagonisti della moda mondiale: per ora si anticipano solo alcuni nomi di imprenditori di fama come Stefano Beraldo, amministratore delegato OVS; Alfonso Dolce amministratore delegato Dolce & Gabbana; Leonardo Ferragamo, presidente Salvatore Ferragamo; Attila Kiss, amministratore delegato Gruppo Florence e le conclusioni del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Due giornate di dibattito, di studio, di documenti e di idee per guardare al futuro e leggere fra le righe del presente di un settore che in Italia vale l’8% del valore aggiunto manifatturiero.

FFF2023 si concentrerà sulla moda che va oltre il tempo di una collezione e di una stagione. L’Italia è l’eccellenza della manifattura mondiale; e nel territorio fiorentino e in Toscana c’è una rete manifatturiera di artigiani, imprenditori e stabilimenti unica, che deve essere tutelata, valorizzata e sviluppata; e tornare ad avere forza attrattiva anche per i giovani.