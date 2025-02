Firenze, 60 classi pronte ai nastri di partenza

FIRENZETutto pronto per la XXIII edizione di Cronisti in classe, il progetto culturale e di educazione civica promosso da Qn-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, rivolto agli alunni della Scuola secondaria di primo grado e delle classi IV e V della Scuola primaria. Una formula vincente che, anno dopo anno, è premiata dai numeri. Attualmente le scuole coinvolte sono 450 con oltre mille classi partecipanti e più di 25mila studenti-giornalisti. Lusinghieri anche i dati relativi a Firenze con 60 classi iscritte (oltre 1.200 gli alunni), una delle quali anche dalla Germania e conferma, per il terzo anno, della collaborazione con il Gruppo Giornalino dell’Associazione Trisomia 21 di Firenze.

Per l’intera durata del progetto, da febbraio a maggio, ogni classe-redazione realizzerà un’intera pagina di giornale curando la preparazione di articoli, titoli, foto e/o disegni da pubblicare sul giornale.In ogni data di uscita delle pagine di “Cronisti“, secondo il calendario prestabilito, ogni classe riceverà una fornitura gratuita di copie de La Nazione in modo da poter seguire e confrontare gli elaborati proposti da tutte le scuole che partecipano all’iniziativa ma anche per approfondire, sfogliando il quotidiano, le notizie e i principali fatti di attualità. Alla fine tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria qualificata e nella seconda metà di maggio si svolgerà la premiazione finale, una grande festa insieme a scuole, istituzioni, partner e sostenitori del progetto. Da martedì 11 la parola passa ai giovanissimi reporter con il via alle pubblicazioni. Tutte le pagine saranno anche disponibili sul sito www.lanazione.cronistinclasse.it dove potranno essere votate per due settimane per incoronare il campione di clic.