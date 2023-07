Firenze, 1.600 telecamere per abitante e nuove pattuglie antidegrado

"Siamo la città italiana con il numero più elevato di telecamere rispetto alla popolazione: 1.600 per abitante – spiega Nardella – Alle Cascine interveniamo con il nuovo dispositivo che prevede il supporto della polizia municipale alle forze dell’ordine". Con le pattuglie antidegrado dei vigili c’è stato un nuovo giro di vite . "Anche la ruota sarebbe d’aiuto, dobbiamo fare in modo che quella zona sia più vissuta e vivibile: le stiamo provando tutte", incalza il sindaco che torna a chiedere più agenti: almeno 200 in più. Il presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni, batte sul tasto. Dopo che ieri mattina presto al ponte della tramvia un ragazzo di 15 anni è stato aggredito e picchiato con tentativo di furto degli occhiali da sole da un giovane probabilmente sotto effetto di droghe. Stessa sorte per la donna intervenuta in soccorso.