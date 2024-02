La Fipili chiude per lavori: tir smarrito s’incastra in curva. Un’altra lunga notte di disagi

Firenze, 9 febbraio 2024 – Un’altra notte di disagi. Stavolta non sulla Fi-Pi-Li, ma a causa della Fi-Pi-Li. Come accade ogni volta che l’arteria chiude al traffico, la scorsa sera i mezzi pesanti si sono riversati sulla viabilità ordinaria, intasando le strade minori di Lastra a Signa. E alcuni, seguendo il navigatore, si sono persi lungo le strade collinari. I danni maggiori li ha provocati (e avuti) un tir che, dopo essersi inerpicato fino alle Quattro Strade e a La Luna, è sceso lungo via Maremmana in direzione di Ginestra Fiorentina.

Poco prima della frazione, dove c’è una strettissima doppia curva a gomito, è rimasto incastrato, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano Val di Pesa. I pompieri, intervenuti intorno alle 5 di ieri mattina, hanno dovuto operare per più di due ore, anche con l’ausilio di un’autogru inviata dal distaccamento di Firenze Ovest. La circolazione è così rimasta a lungo bloccata, mentre solo alle 6 la Fi-Pi-Li ha riaperto al traffico (era chiusa dalle 22 fra Lastra e Ginestra).

Il problema dei camion che, durante le chiusure della superstrada, si riversano sulla viabilità minore, non è purtroppo nuovo a Lastra a Signa. Non a caso, già dopo le prime due notti di stop, i cittadini si erano lamentati sui social e avevano contattato la nostra redazione: proprio su La Nazione di ieri si raccontavano i loro disagi. "Si tratta dell’ennesimo episodio – ha aggiunto ieri Saul Rinaldi, presidente del Comitato collinare di Lastra a Signa - che provoca gravi problemi alla viabilità ordinaria e ai residenti della zona. Non possiamo che esprimere delusione e sconcerto. È inaccettabile che non sia stata presa alcuna misura preventiva.

L’assenza di varchi appositi è una grave mancanza di tutela della sicurezza stradale e del benessere dei residenti. Inoltre, non possiamo ignorare il flusso costante di camion su via di Carcheri e via delle Fonti senza alcuna autorizzazione o controllo".

A chiedere maggiore supporto per gestire la situazione, la sindaca di Lastra a Signa, Angela Bagni. "In questi anni – ha detto - il nostro territorio ha continuamente subito disagi a ogni chiusura di tratti della Fi-Pi-Li, sia per lavori programmati che per incidenti o problematiche urgenti. Anche nelle ultime notti molti mezzi pesanti si sono riversati sulla viabilità locale, con disagi soprattutto per il rumore notturno ma anche per la circolazione stradale, visto che un camion di grosse dimensioni è rimasto incastrato in via Maremmana comportandone la chiusura per un paio d’ore. Quello che potevamo fare come amministrazione comunale l’abbiamo fatto e non è stato semplice ottenerlo: parlo dell’ordinanza di divieto di passaggio di mezzi superiori a 18 tonnellate nelle strade di accesso al territorio".

«Certo sono consapevole che è un provvedimento non facile da far rispettare: la polizia municipale a nostra disposizione non è mai sufficiente su un territorio esteso come quello lastrigiano. E lo si è visto ieri notte, nonostante ci fosse una pattuglia in servizio, proprio per il maggior traffico. Faccio appello alle altre forze dell’ordine e alla Città Metropolitana per chiedere un supporto e rafforzare i controlli in queste occasioni: da soli non siamo in grado di farcela".