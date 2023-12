FiPiLi: incidente e scoppia il caos. Un’altra mattinata di passione. Pendolari sul piede di guerra

Un’altra giornata di ordinaria follia sulla superstradaFirenze-Pisa-Livorno. A generare il caos, che ha trasformato nell’ennesimo incubo la mattinata di tanti pendolari, un incidente avvenuto nella notte nella carreggiata in direzione Firenze, praticamente davanti allo svincolo dell’autostrada, in zona Scandicci. Un tir carico di vernici ha perso il controllo, finendo sopra il new jersey centrale e restando incastrato fra le due carreggiate. Il rimorchio si è quindi intraversato, bloccato la carreggiata in direzione Firenze. Nonostante la gravità dell’incidente, il camionista non ha fortunatamente riportato gravi ferite. Particolarmente complesse e impegnative le operazioni per liberare la strada, che si sono protratte fino alla tarda mattinata. Fra l’altro, verso le 8, proprio nell’ora di punta, i veicoli sono stati dirottati in autostrada.

Un obbligo che ha disorientato tanti conducenti, creando ancora più caos e lunghe code sin da Ginestra Fiorentina. Sul luogo dell’incidente hanno operato a lungo tutti i mezzi di soccorso, tra 118, vigili del fuoco e polizia stradale, che sta lavorando per ricostruirne la dinamica. Successivamente, è stata istituita l’uscita obbligatoria a Scandicci e poi a Lastra a Signa, permettendo un primo deflusso del traffico, che è comunque rimasto congestionato per tutta la mattina. Numerose e accese le proteste degli automobilisti, soprattutto sui vari canali Facebook e Whatsapp dedicati alle auto-segnalazioni sulla situazione dell’arteria, a partire dal gruppo "I dannati della Fi-Pi-Li". Pesanti anche le ricadute sulla viabilità ordinaria, visto che auto e mezzi pesanti, come sempre accade in questi casi, si sono riversati sulle strade collinari.

Le giornate di caos sono purtroppo ricorrenti sulla superstrada. Nello stesso tratto, un episodio analogo si era verificato il 2 dicembre. A generare i disagi, con il conseguente blocco totale fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in direzione mare, era stato un altro incidente avvenuto durante la notte. Un tir di generi alimentari era uscito fuori strada, intraversandosi sulla carreggiata. Lievi le conseguenze per il conducente, ma enormi i disagi, con ripercussioni pesantissime per i tanti automobilisti in movimento per raggiungere i luoghi di studio e di lavoro. Solo poco prima delle 13 la situazione era tornata alla normalità e, dopo la rimozione del camion, la Fi-Pi-Li era stata riaperta nei due sensi di marcia.