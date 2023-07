“Fiori su tela“ in onda su Rai5 Docufilm sul dipinto trafugato dai tedeschi in fuga da Firenze

Nel 1943 l’esercito tedesco, con l’inganno, svuota alcuni depositi segreti nella campagna toscana portando via circa 50 casse: contengono alcune preziose opere, che i funzionari delle Gallerie degli Uffizi avevano nascosto per evitare i danni dei bombardamenti. Una storia ricostruita dal documentario “Fiori su tela“ di Emanuela Avallone e Silvia De Felice, con la regia di Monica Madrisan, in onda oggi alle 19,30 su Rai5. Nel 1945 l’esercito alleato recupera le opere in Val Passiria e le riporta a Firenze. Tutte, tranne nove capolavori, di cui si perdono le tracce. Tra questi il “Vaso di fiori“ di Jan Van Huysum, di eccezionale valore storico ed artistico. Il documentario ne ricostruisce il recupero, con il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, il tenente colonnello Lanfranco Disibio, del Nucleo Carabinieri tutela patrimonio; l’ambasciatore a Berlino, Luigi Mattiolo; la curatrice del Museo Passiria Judith Schwarz, e la storica Isabella Insolvibile.