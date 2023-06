Fiori e firme per Silvio Omaggio in San Jacopino

di Rossella Conte

Una corona di fiori tricolore con tanto di fascia e la sua foto con la mano che accenna timidamente a un saluto. Il Bar The Family in piazza San Jacopino lo omaggia così con i colori della bandiera che ha tanto amato. Sotto la sua foto un messaggio "Ciao babbo" e un libro in cui lasciare pensieri, dediche, ricordi in memoria di un uomo, Silvio Berlusconi, che è stato il "papà" del bar.

"Mio marito era un imprenditore edile e in Silvio ha visto un po’ un modello da seguire, si è sentito spronato a fare sempre meglio. E’ stato un po’ uno stimolo per la carriera" racconta Rita che insieme a Maurizio Villani gestisce il bar che ha aperto a febbraio in San Jacopino. Un bene smisurato quello che la coppia prova per l’ex premier tanto da averlo soprannominato "babbo Silvio".

"I miei figli lo chiamano nonno" aggiunge aprendo le spalle. Non appena hanno saputo della morte improvvisa i titolari del bar hanno ordinato la corona di fiori e la fascia. "Qualcuno ci ha dato dei ridicoli, siamo stati anche offesi. Ma a noi non interessa, facciamo quello che ci sentiamo di fare" si sfoga la titolare.

Che aggiunge: "Abbiamo chiamato il locale The Family perché abbiamo quattro figli e questa attività la stiamo tirando su per loro. Ma è stato anche Silvio a suggerirci in un certo senso il nome della nostra attività, lui era molto attaccato alla sua famiglia e per loro avrebbe fatto di tutto. Un po’ come noi". Non solo.

A legare il Bar The Family a Berlusconi anche la passione sportiva. "Tifiamo tra l’altro tutti Milan e per noi lui è l’unico presidente rossonero" le sue parole. In San Jacopino, tra sfottò e frecciatine, c’è anche una fetta di persone che ha apprezzato l’iniziativa e che sta lasciando un messaggio per l’ex premier.

"Grazie Presidente, sei stato un gran uomo e grazie di tutto quello che hai fatto per il nostro Milan e per quel tempo che sei stato in politica" si legge ancora fra le pagine dei libro collocato per chi vuole ricordare l’ex presidente del consiglio.

E c’è anche chi scrive e si commuove: "Grazie Silvio, numero 1 su tutti i fronti, sei stato vincente, una grande persona. Hai stimolato tantissimi italiani a essere positivi, il tuo positivismo così coinvolgente".