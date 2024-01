Fiori di stoffa in ricordo dei caduti

Ceccuti

Un fiore di stoffa in ricordo dei Caduti. Quattrocento persone a Firenze con un fiore di stoffa azzurro e pistillo giallo sul petto. È il simbolo del “Non ti scordar di me“ (Myosotis), offerto dai Rotary fiorentini ai partecipanti alla manifestazione per il 227° anniversario del Tricolore che si è svolta il 7 gennaio al Cinema La Compagnia. L’iniziativa di portare quel fiore all’occhiello, in ricordo dei Caduti di tutte le guerre, sta sempre più diffondendosi in Italia sul modello del “red poppy“, il papavero rosso molto diffuso nel Regno Unito, in molti paesi del Commonwealth e negli Stati Uniti. Viene normalmente indossato in novembre, nei giorni della memoria dei Caduti, a cominciare dalla stessa famiglia reale inglese. A Firenze il "Non ti scordar di me" è stato presentato dal generale Rosario Aiosa, presidente del Gruppo Medaglie d’oro al valor militare promotore dell’iniziativa in Italia, che ha sottolineato come quello stesso fiore sia già stato adottato ufficialmente in Germania, mentre in Francia è d’uso, con analoghe finalità, le “bleuet de France“, il fiordaliso. Così la serata del compleanno del Tricolore, promossa per la 23ª edizione dal Rotary e patrocinata da Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, ha visto un insieme di bandierine sventolanti e di tanti "Non ti scordar di me" rapidamente esauriti. Tra il pubblico anche molti alunni di scuole primarie e secondarie soddisfatti vincitori di un concorso video fotografico di Educazione civica. Molto applaudito il concerto della Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini (i cui musicisti hanno rigorosamente indossato il fiore azzurro) come pure la testimonianza dal Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e dalla Nave Amerigo Vespucci attualmente in Argentina.