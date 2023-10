Fiorentini "Ditta aperta? lo dica agli enti"

Botta e risposta tra ingegner Fiorentini e sindacato, sulla sorte dello stabilimento di Piancaldoli, che la proprietà avrebbe intenzione di dismettere per accentrare tutta l’attività nel Bolognese. Ieri, su questa pagina, Alessandro Fiorentini, proprietario dell’azienda che produce e vende in tutto il mondo lavapavimenti industriali e aspirapolvere, aveva smentito ogni ipotesi di chiusura, ipotesi che denunciata dal sindacato aveva portato mercoledì scorso a una prima giornata di sciopero e di protesta dei lavoratori. Così ora arriva, a stretto giro, la replica del sindacato: "Leggiamo con stupore – scrive la Fiom-Cgil le parole rilasciate a mezzo stampa da Alessandro Fiorentini, circa la vertenza in atto".

"All’incontro sindacale dell’11 ottobre scorso, dove ha chiaramente parlato di trasferimento di tutto lo stabilimento mugellano, tranne che dell’officina riparazioni (che avrebbe occupato 56 degli attuali 82 dipendenti), erano presenti le rappresentanze sindacali di Firenze e Imola, in tutto sei persone che hanno chiaramente udito le sue frasi, una tra tutte ‘Io vado per la mia strada, voi fate anche la vostra’. Questi sono i fatti". Il sindacato però vuol dar credito alle buone intenzioni dell’imprenditore e lo invita al dialogo davanti alle istituzioni: "Se nel frattempo – continuano i rappresentanti della Fiom-Cgil - l’azienda avesse cambiato idea non potremmo che esserne felici per la sorte di tutti i lavoratori di Piancaldoli. Però stavolta, a scanso di qualsiasi equivoco, abbiamo predisposto un tavolo interregionale con le istituzioni. Fiorentini venga in quella sede e prenda precisi impegni sul mantenimento dei livelli occupazionali e su un piano industriale che salvaguardi e rilanci non solo il sito di Piancaldoli ma anche quello di Castel San Pietro Terme".

"Nonostante la minaccia di denunciare chi esercita il proprio diritto di protesta per chiedere chiarezza e occupazione, l’azienda troverà un sindacato costruttivo e da sempre aperto al dialogo". Sulla vicenda poi dice la propria anche la politica. Così ieri è intervenuto anche il segretario regionale Pd Emiliano Fossi che va all’attacco del Governo: "Con questa destra non solo le imprese sono in grave crisi, anche quelle radicate sul territorio, ma molte proprietà pensano di risolvere i loro problemi scaricandoli e conseguenze solo sui lavoratori".

E annunciando un’interrogazione alla Camera aggiunge: "Tutto questo accade nell’assoluto silenzio del governo Meloni che ha addirittura dato un alibi all’azienda: il territorio del Mugello, sede dello stabilimento, è stato infatti devastato dalle alluvioni dello scorso maggio e le perduranti criticità infrastrutturali, economiche ed ambientali in cui versa ancora il territorio rimangono tuttora irrisolte nonostante le promesse della destra". Toni più costruttivi al primo incontro in Regione al tavolo di crisi: "Aspettiamo di incontrare Fiorentini – ha detto il sindaco Buti -, che era all’estero. Non ci sono decisioni definitive, cercheremo insieme di trovare una soluzione positiva per i lavoratori e l’attività industriale".

Paolo Guidotti