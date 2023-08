Attesi a Firenze 1.500 tifosi del Rapid, stop alla vendita di alcol

Firenze, 29 agosto 2023 - Sono circa 1.500, come confermato dalla Fiorentina, i tifosi del Rapid Vienna attesi nel capoluogo toscano per la gara di ritorno dei playoff di Conference League. Intanto oggi in prefettura a Firenze si è tenuto il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica che ha deciso, in considerazione del "considerevole numero di supporter ospiti di cui si prevede l'arrivo", di adottare un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, valevole per alcune aree del Comune di Firenze.

In particolare è stato disposto il divieto, dalle 9 del 31 agosto alle 1 dell'1 settembre "di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati" nell'area del centro storico patrimonio Unesco e anche in piazza Indipendenza e via Nazionale, vicino alla stazione e all'esterno dello stadio, nella zona delimitata da piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo D'Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l'Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta".

Disposto anche il divieto di detenere qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all'interno dello stadio e all'esterno dell'impianto sportivo nella stessa area per la quale è vietata la vendita per asporto dell'alcol.