Fiorentina-Maccabi. Si gioca a porte aperte. Controlli personali per tutti i tifosi

Il ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra la Fiorentina e il Maccabi Haifa di giovedì prossimo (fischio d’inizio al "Franchi" alle ore 18,45) si giocherà a porte aperte. La notizia è diventata ufficiale nella giornata di ieri quando l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha espresso il proprio parere in merito ad una partita delicata sul piano dell’ordine pubblico per la situazione delicata a livello internazionale creata dalla guerra nella Striscia di Gaza.

La Fiorentina ha così potuto mettere in vendita i tagliandi per il match, non senza specificare una serie di limitazioni e paletti che sono stati imposti dal Ministero dell’Interno.

Sono attesi in città anche i tifosi israeliani. Nel dispositivo non si fa infatti accenno alla trasferta vietata per gli ospiti.

La Fiorentina specifica però che i tagliandi saranno venduti e gestiti direttamente dal Maccabi Haifa. Nel documento del Ministero l’indicazione è chiara: "Modalità di vendita ‘print at home’, previa verifica di eventuali motivi ostativi". Saranno poi le autorità cittadine a gestire il flusso di accesso allo stadio e la gestione dell’ordine pubblico in città.

Per quanto riguarda le limitazioni, dicevamo, la partita sarà di fatto unica nel suo genere. Ai tifosi che stanno acquistando i biglietti (da ieri è iniziata la vendita in prelazione per gli abbonati) è stato fatto sapere che potranno accedere allo stadio non oltre le 18.15. Da quel momento nell’impianto non entrerà più nessuno, in attesa del fischio d’inizio che avverrà mezz’ora più tardi. Questo per dare la possibilità al servizio di sorveglianza (il personale sarà aumentato in maniera esponenziale rispetto al normale) di controllare e perquisire gli spettatori uno per uno. In genere i controlli durante la fase di prefiltraggio sono a campione. Stavolta tutti gli spettatori che entreranno saranno controllati. Lo stesso protocollo sarà adottato anche per chi entrerà allo stadio per motivi di lavoro, come ad esempio giornalisti e fotografi.

Ancora. Non si potrà entrare con zaini, borse e powerbank per ricaricare dispositivi elettronici e smartphone. La vendita dei biglietti è riservata ai soli residenti in Toscana, ovvero ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Fiorentina ovunque residenti. Altra novità. Non si potranno acquistare tagliandi nel cosiddetto "Match Day".

La vendita terminerà in modo inderogabile alle 18 di mercoledì, vigilia della partita. Inoltre nelle misure disposte dal Ministero c’è anche l’impossibilità di procedere a un cambio nominativo del biglietto acquistato.

Permanendo la curva Ferrovia chiusa per i noti lavori di restyling, per la partita in questione non si potranno acquistare tagliandi in tutti i Parterre di Tribuna e Maratona.

Gli spalti immediatamente a ridosso del campo resteranno dunque vuoti per motivi di sicurezza. Una partita diversa dalle altre vista la situazione internazionale. Che sarà un banco di prova per la sicurezzaa al Campo di Marte, attorno e dentro lo stadio. Nella speranza che tutto fili liscio.

Alessandro Latini