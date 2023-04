Fiorentina-Lech Poznan, le misure della prefettura. Niente alcol da asporto in centro e vicino allo stadio dalle 9 del 20 aprile

Firenze, 18 aprile 2023 – In vista della partita Fiorentina-Lech Poznan il 20 aprile (ore 18.45) per la Uefa Conference League, con atteso arrivo di numerosi tifosi polacchi, il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino ha adottato un provvedimento che vieta dalle ore 9 del 20 aprile alle ore 1 del 21 aprile la «vendita per asporto, in forma fissa ed ambulante, di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nel centro storico Patrimonio Mondiale Unesco di Firenze più le aree fuori dal centro Unesco di piazza Indipendenza; via Nazionale; esterno Stadio Franchi tra piazza delle Cure, viale dei Mille, via Del Campo D'Arrigo, via Lungo L'Affrico, piazza Alberti, viale Volta. Inoltre lo stesso prefetto Ferrandino ha stabilito il divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta con spray urticante sia all'interno dello stadio sia all'esterno sempre nell'area pertinente del Campo di Marte tra piazza delle Cure, piazza Alberti e viale Volta.