Fiorentina-Comune, l’ora del disgelo "Pronti ad aiutarvi per il Franchi"

di Giampaolo Marchini

Il sindaco Nardella, dopo aver ottenuto il via libera da parte della direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del ministero della Cultura, per il restyling dello stadio Franchi, ha incassato anche la disponibilità della Fiorentina a collaborare. Non che fosse stato necessario sottolinearlo, ma a margine della conferenza stampa di presentazione di Madragora, Joe Barone, ha teso la mano all’amministrazione. "Il Comune sta lavorando per il restyling – ha detto il direttore generale viola – e noi aspettiamo di capire se hanno bisogno del nostro contributo nelle riunioni. Siamo sempre pronti e disponibili a dare una mano, nel caso ci fosse la necessità".

La fiducia per una conclusione positiva e che soddisfi tutti si respira in Palazzo Vecchio, ma anche dalle parti del Campo di Marte: "Noi siamo sempre fiduciosi – ha proseguito il braccio destro di Commisso –. Andiamo ad ascoltare tutto quello che succede attorno alla questione stadio".

Non solo. Se da una parte il presidente Commisso avrebbe voluto costruire un impianto modernissimo da zero, dall’altra la ristrutturazione del ’Franchi’ è sempre stato argomento sensibile e talvolta di scontri tra Comune e Fiorentina (dalle ruspe alle scale elicoidali). Stavolta no. Si cerca soprattutto di arrivare all’obiettivo, nel minor tempo possibile.

Dopo il via libera da Roma si può proseguire spediti ed evadere tutti gli obblighi burocratici in poco tempo. Il primo passo sarà quello di portare (e approvare) nella giunta di Palazzo Vecchio la delibera per il progetto di fattibilità tecnico-economica, passando poi alla progettazione successiva definitiva da parte dello studio Arup, che dovrà chiudere il tutto.

Ma qui si apre una partita ulteriore per la Fiorentina e non sotto il profilo agonistico. Già, perché i lavori di ristrutturazione e trasformazione del ’Franchi’ saranno di un certo rilievo e impatto. Lo studio che realizzerà il progetto dovrà far sapere se durante l’intervento ci sarà la possibilità di far giocare o meno la Fiorentina durante i lavori. Non un aspetto secondario per la squadra di Italiano (e anche per i tifosi). La soluzione più indolore, ovviamente, sarebbe quella di far continuare i viola a calcare il proprio campo. Ma se così non fosse possibile la Fiorentina affronterà il problema. O meglio, lo ha già affrontato: "Rispondere oggi se giocheremo al Franchi durante i lavori è molto complicato – ha conferma Barone –. Abbiamo visto strutture vicino Firenze. Prima, però, dobbiamo vedere i tempi di realizzazione; quando cominciano i lavori e quando finiscono. In ogni caso la Fiorentina è sempre pronta ad affrontare le situazioni contingenti".