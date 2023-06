Fiorentina, Barone: “Non aspettiamo la decisione sulla Conference League per fare la squadra”

Firenze, 28 giugno 2023 – "Noi siamo ovviamente degli spettatori e quindi vorremmo capire qual è il percorso. Abbiamo chiesto da tanti anni delle informazioni che non hanno mai ricevuto risposta. Siamo in affitto al 'Franchi', che è lo stadio dove ha sempre giocato la Fiorentina, ho ricevuto oggi un messaggio dal sindaco, ho risposto, sono quindi a disposizione per capire quali sono i prossimi passi". Lo ha detto il direttore generale viola Joe Barone, a margine di una cerimonia in svolgimento a Montecatini Terme, parlando della mancanza di offerte per il bando d'asta per i lavori di restyling dello stadio 'Franchi' di Firenze.

"C'è un percorso abbastanza lungo, siamo qui ad aspettare - ha aggiunto Barone - Si è parlato del restauro del 'Franchi' da quando siamo arrivati nel 2019, ci siamo spostati nella zona della Mercafir, abbiamo fatto tanti giri, siamo stati disposti a fare noi l'investimento dello stadio ma oggi siamo ad un punto dove nessuna azienda si è presenta per fare il restyling del 'Franchi'. Vogliamo capire se i lavori iniziano perché abbiamo degli abbonamenti, abbiamo una stagione in corso, stiamo attendendo una decisione della Uefa per capire se la Fiorentina sarà una delle squadre che giocherà in Conference League, quindi ci sono tante domande a cui attendiamo risposta. Ho sentito Commisso soprattutto sullo sviluppo ed i tempi di realizzazione del centro sportivo Viola Park però abbiamo anche parlato delle notizie di oggi e lo aggiorno quando mi incontro con il sindaco".

Parlando poi del possibile ripescaggio della Fiorentina in Conference League, Barone ha spiegato: "Sono in contatto con Ceferin e con Marchetti dell'Uefa però non ho dettagli che favoriscano qualche decisione o meno. Aspettiamo quando la decisione sarà comunicata e poi faremo la nostra parte. Tante volte leggo che stiamo aspettando" se la Fiorentina giocherà le coppe europee per fare il mercato, "o che c'è una lista di acquisti di Italiano o di Pradè. La Fiorentina lavora, non stiamo aspettando a fare la squadra se giocheremo o meno la Conference. Abbiamo una squadra molto competitiva e quindi bisogna vedere quello che dobbiamo fare migliorare". Parlando poi di alcuni nomi dell'attuale rosa viola, Barone ha evidenziato: "Amrabat è un giocatore della Fiorentina, e quando c'è qualcosa ne parlo col giocatore. Per il momento pensiamo a lui nella Fiorentina. Il rinnovo di Castrovilli? Con il giocatore abbiamo un ottimo rapporto, stiamo lavorando e valutando, abbiamo incontrato il suo agente e vediamo se possiamo trovare un accordo per allungargli il contratto".