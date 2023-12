Fiorella Mannoia e Danilo Rea. Concerto a lume di candela

"A Firenze mi sento in famiglia. Il successo che ho riscosso in questi anni, il calore che mi ha riservato il pubblico fin dai miei inizi, quando mi conoscevano in pochi, mi ha aperto il cuore e mi fa sentire sempre molto coccolata quando canto in Toscana". Le affinità elettive fra Fiorella e i sui fan continuano a fiorire senza posa. Lo conferma il calore con cui la gente si è tuffata nella magia di "Luce", lo straordinario live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, stasera alle 20,45 al Verdi di Firenze. "Con Rea ci conosciamo da 30 anni – spiega Mannoia - e in questi 30 anni ci siamo ritrovati sui palchi spesso a cantare insieme. Tutte le volte che capitava si creava una magia speciale, merito soprattutto della grande sensibilità di Danilo, un musicista straordinario e un jazzista che ama la melodia, che sa ascoltare i testi, che riempie gli spazi, che non è invadente ed è sempre preciso in quello che fa. Ascolta i respiri, entra nei respiri, per cui quando un giorno abbiamo deciso sapevamo che si sarebbe creata questa sintonia, che ormai è cresciuta, siamo un respiro solo, un orecchio solo". Anche a Firenze sarà un concerto perfetto nella sua essenzialità: da una parte l’intensa vocalità di Fiorella, dall’altra il piano di Danilo. "Mi sono adeguata al modo di suonare di Danilo perché ogni concerto è diverso - dice Mannoia -. Ogni sera non è mai uguale all’altra. E questa cosa qui ci ha legati talmente tanto che siamo veramente una cosa sola". Il risultato è uno spettacolo unico ed emozionante. "La capacità di fidarsi l’uno dell’altra è stata immediata, anche in virtù della nostra lunga amicizia. – sottolinea Danilo Rea -. Vedere la risposta e l’emozione nel pubblico ci ha indotto a continuare fino a fine anno".

Giovanni Ballerini