Fiom in festa" alla sua settima edizione, 4 serate di confronti per ragionare su diversi temi"

"Quest’anno “Fiom in festa” è alla sua settima edizione, ne siamo particolarmente orgogliosi perchè è un evento voluto dai nostri militanti, dai lavoratori e da chi vive ogni giorno l’organizzazione. Una festa, di natura popolare, in uno dei pochi spazi non ancora privatizzati a Firenze", dice il segretario generale Fiom Cgil di Firenze, Prato e Pistoia, Daniele Calosi.

Quattro serate di confronti per ragionare su diversi temi, che avranno luogo da mercoledì 28 giugno a sabato 1 luglio, al circolo Rondinella del Torrino di Firenze. Un’occasione per parlare della visione di città da proporre. "Firenze è famosa nel mondo per le opere d’arte, ma è una città che non vive solo di turismo, ma di industria. Basti pensare che trequarti del Pil della città metropolitana (intesa come Firenze, Prato e e Pistoia) si basa sul lavoro manifatturiero", spiega Calosi. Altro elemento che troverà ampio spazio di discussione sarà quello della legalità. "Nei momenti di cambiamento le mafie rappresentano un grande pericolo e cercheremo di capire come affrontare il problema con Sandro Ruotolo".

La Fiom non si esaurisce a mero soggetto sindacale, ma cerca di intercettare più interlocutori. "Parliamo a un pubblico molto ampio che va dall’Associazione Nazionale Partigiani alla Chiesa Cattolica. Sosteniamo i valori antifascisti in un giardino come quello della Rondinella, che porta il nome di un grande partigiano fiorentino. E siamo in sintonia con il Santo Padre su questioni come la guerra, tanto da essere stati ospiti dallo stesso Papa. Poi lasceremo spazio alla musica, la buona cucina, il cinema e molto altro".

In conclusione, un focus sul mondo del lavoro. "I giovani vivono in condizioni di precarietà assoluta, ma il governo non vuole sentire il loro grido d’allarme. Quindi, toccherà a noi alzare la voce fino ad arrivare allo sciopero generale".

Andrea Sciannimanico