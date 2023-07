Fiom-Cgil, De Palma chiede intervento dei Ministeri per ex Gkn

"Sono in collegamento costante anche con i due ministeri competenti: la solidarietà va bene, ma bisogna trovare soluzioni". Parole di Michele De Palma (foto), segretario generale della Fiom-Cgil, parlando della ex Gkn, a margine della Festa Fiom. "La ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, oltre a confermare l’ammortizzatore, metta in pagamento l’indennità di cassa integrazione. La ministra, piuttosto che andare in giro per assemblee dei Consulenti sarebbe opportuno che facesse quello per cui è chiamata, cioè dare gli ammortizzatori sociali e garantire l’indennità di cassa a chi ha diritto" aggiunge. E ancora: "Visto che c’è una proposta sul tavolo, il ministro faccia tutto quello che è nelle possibilità per garantire a tale proposta di diventare un progetto industriale realizzabile".

B.B.