Finto incidente e falso avvocato: anziani raggirati

Falso incidente, falso avvocato, ma raggiro drammaticamente vero. E’ successo ancora, due volte. Nella giornata di venerdì. Ingentissimo l’ammontare del bottino in entrambi gli episodi. Ora sotto indagine della polizia.

Le vittime sono due fiorentine di 85 e 75 anni. Secondo quanto ricostruito dalle volanti della questura la prima avrebbe ricevuto, nella sua abitazione di via Quintino Sella, la telefonata di un sedicente avvocato intorno alle 14.30.

Il fantomatico principe del foro avrebbe annunciato alla malcapitata che il figlio aveva provocato un incidente e che sarebbe stato quindi necessario pagare i danni ingenti per tirarlo fuori dai guai.

La donna, sotto choc per la notizia, avrebbe quindi consegnato poco dopo oltre 20mila euro di gioielli e tutti i contanti che aveva in casa ad un complice del suo interlocutore che per tutto il tempo della truffa l’avrebbe intrattenuta alla cornetta.

Questo ultimo particolare, nel modus operandi delle truffe ad anziani, precisa la Polizia, è abbastanza comune: la vittima del raggiro viene tenuta per tutto il tempo al telefono dal primo malvivente, ovvero fino a quando il suo complice non è riuscito ad allontanarsi con il bottino del colpo.

In questo modo la persona anziana non ha modo di verificare la situazione reale, chiamando le forze di polizia o un parente.

Un paio d’ore dopo lo stesso copione sarebbe andato in scena in borgo Tegolaio, dove a cadere nella rete dei malviventi sarebbe stata la 75enne. In questo caso la donna avrebbe consegnato ai suoi truffatori 5mila euro in contanti.