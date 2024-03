Finti incidenti e finti vigili. Sventata truffa a Pian di Mugnone

Dopo gli avvocati ora ci provano i vigili. Rigorosamente finti. E’ una vera e propria raffica di testimonianze quelle che arriva dai "social" sulle truffe, sia tentate che andate a termine ai danni di anziani e persone fragili. Nell’ultimo mese c’è stato una recrudescenza di episodi sul territorio fiesolano. L’approccio è ormai noto: una o due persone (i testimoni parlano di individui fra i 30 e i 40 anni, con l’accento campano o laziale) che si presentano a casa, solitamente di una persona anziana che vive da sola, per chiedere soldi per aiutare un familiare coinvolto in incidenti mai avvenuti. Raggiri con questa tecnica vengono segnalati a Compiobbi, Girone e Fiesole capoluogo. L’appello è quello di fare attenzione agli sconosciuti e a diffidare anche nel caso vengano mostrati tesserini, che richiamano quelli delle forze dell’ordine. Il caso che raccontiamo è accaduto a Pian di Mugnone, dove la signora presa di mira, che abita nella zona del campo sportivo, ha avuto la lucidità di avvisare la figlia che, prontamente attivatasi, ha smascherato i truffatori che sono comunque riusciti a farsi consegnare dei preziosi prima di sparire nel nulla. La signora era sola a casa quando due individui si sono presentati alla sua abitazione dicendole che erano stati mandati dai vigili perché la figlia era rimasta coinvolta in un incidente e aveva investito una persona nel centro di Pian di Mugnone e che per liberarla si doveva pagare una cauzione di alcune migliaia di euro. La donna ha chiesto più particolari. Il malvivente ha però aggiunto che non c’era tempo da perdere e ha convinto l’anziana a consegnare dei preziosi, visto che non aveva contanti. A questo punto la signora ha mangiato la foglia e ha chiamato la figlia che ha allertato vigili e carabinieri. "Ovviamente nessuno viene incaricato da parte della polizia municipale per qualsivoglia atto amministrativo o giudiziario; se per qualsiasi motivo ci dobbiamo interfacciare con i parenti di coinvolti in sinistro stradale – fanno sapere dal comando della Municipale di Fiesole - lo facciamo in prima persona e in divisa, e certamente non chiediamo mai cauzioni o simili". Indagini per identificare i responsabili dei raggiri sono in corso. L’invito è sempre quello di diffidare di sconosciuti e in caso di dubbio chiamare carabinieri e polizia municipale.