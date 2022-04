"Sono l'assistente sociale". E deruba due anziani soli in casa

Firenze, 24 aprile 2022 - Una falsa assistente sociale ha derubato una coppia di anziani, marito e moglie di 81 e 77 anni, a Firenze. A ingannarli è stato il ruolo da lei dichiarato. Carpendo la loro fiducia è infatti entrata in casa, un appartamento in via Zobi, nei pressi di piazza Giampietro Vieusseux, e con un pretesto ha girato fra le stanze fino ad accedere alla camera da letto dei coniugi, dove c'era il marito che non stava bene di salute.

Solo quando se ne è andata, la coppia ha scoperto che aveva rubato dalla camera un portafogli, con dentro 200 euro e i documenti dell'uomo. Indagini sono in corso da parte della polizia, che ha raccolto l'identikit e qualche testimonianza. La truffatrice è stata descritta come una donna dall'apparente età di 50 anni.