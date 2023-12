Finita l’occupazione all’Alberti-Dante. Gli alunni escono in tarda serata: "Locali inagibile, niente lezioni"

È finita ieri sera l’occupazione anche al liceo Alberti-Dante. "Noi occupanti dobbiamo lasciare la scuola - scrivono i ragazzi -. Una decisione imposta da parte della dirigenza, che ha sporto denuncia e in questi giorni non ha mai instaurato un dialogo con noi". Gli studenti lamentano di "essere inascoltati" e che intorno alla protesta ci siano stati "vari pregiudizi. Ci teniamo a sottolineare che durante l’occupazione c’è sempre stata una massima cura dei materiali. Ci siamo sforzati di mantenere un clima di unione e di serenità. Con amarezza, interrompiamo la nostra lotta, anche se un’effettiva conclusione non c’è stata". Per la riapertura dell’istituto si dovrà attendere ancora in quanto i locali della sede di via San Gallo sono inagibili.