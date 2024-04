Finisce la telenovela espopri, via col cantiere

Espropri praticamente concluse nel territorio di Bagno a Ripoli, avanti tutta con l’iter per la realizzazione della nuova linea tramviaria. È stato il Comune di Firenze a dover accordarsi coi proprietari dei terreni dove passeranno i binari che uniranno piazza della Libertà a via Granacci, nel cuore del territorio ripolese. I primi interventi su aree private espropriate erano stati avviati un anno fa, in particolare nella zona del Pino dove è stato più semplice trovare un accordo; la scorsa estate sono state realizzate anche le relative indagini archeologiche. In altre aree i trasferimenti dei terreni sono avvenuti senza grossi problemi, ha detto il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, "altre ancora hanno già trovato gli accordi e restano da ultimare gli atti per i trasferimenti; in alcune ci sono accordi da perfezionare".

Ma ormai ci siamo e i lavori propedeutici possono partire. Proprio pochi giorni fa è stato dato il via al cantiere per uno dei due parcheggi scambiatori della linea 3.2.1, quello vicino al capolinea di Bagno a Ripoli, a pochi metri dal Viola Park, quindi anche a uso dei tifosi. Sono iniziate le operazioni di bonifica bellica del terreno dove sarà realizzato il parcheggio da 358 posti auto. La nuova area di sosta è destinata a intercettare il traffico proveniente dalla direttrice di Pontassieve, oltre a servire il nodo di interscambio tra il capolinea tranviario e il futuro hub del trasporto extraurbano. L’altro scambiatore sarà realizzato un paio di chilometri più in là, all’incrocio tra viale Europa e via Marco Polo; ingloberà anche l’attuale posteggio Europa. I posti auto diventeranno 468. Nelle intenzioni dell’amministrazione ripolese (che dovranno essere confermate da chi vincerà le elezioni) c’è di creare bus navetta perché la tramvia possa essere raggiunta anche dai cittadini delle frazioni di Bagno a Ripoli.

Manuela Plastina