Finestra caduta sull’alunno "Nuove cerniere di sicurezza"

di Sandra Nistri

"Quanto accaduto deve rimanere un episodio isolato, che non deve ripetersi né nel plesso di via Mascagni né altrove". Auspicio importante quello espresso in consiglio comunale dal vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Alberto Giusti in merito all’episodio avvenuto il 17 febbraio scorso alla scuola secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello dove, per il cedimento di una cerniera, la finestra di un’aula era caduta, ferendo per fortuna in maniera non grave un alunno di 12 anni: "Ci teniamo innanzitutto – ha detto Giusti – a far arrivare a tutta la comunità e al Consiglio di Istituto il nostro rammarico e dispiacere per quanto accaduto e per il rischio corso dagli alunni e dal personale scolastico. Siamo concordi nel ritenere che la scuola dovrebbe essere uno spazio sicuro e idoneo a svolgere l’attività didattica, per accogliere le nuove generazioni e il personale scolastico senza rischi per la loro salute e incolumità".

Da un sopralluogo effettuati dai tecnici comunali con il manutentore degli infissi la causa della caduta della finestra sarebbe stata la rottura di un dente di ritegno della staffa superiore probabilmente per le sollecitazioni date dall’apertura a vasistas verticale; di conseguenza il peso della finestra ha gravato sulla cerniera, provocandone il distacco. La cerniera in questione, inoltre, è risultata avere una sola vite di fissaggio anziché due, probabilmente per un errore nel montaggio. Per scongiurare che episodi simili si ripetano saranno messi in campo provvedimenti a breve: "Per individuare una soluzione definitiva – ha spiegato Giusti – procederemo a modificare i meccanismi di apertura delle finestre, con un intervento su un’aula ‘pilota’ e poi concorderemo con la dirigenza come estendere l’operazione in tutto l’edificio. In particolare, si prevede l’eliminazione dell’apertura a vasistas verticale per consentire soltanto l’apertura ad anta, tramite montaggio e smontaggio completo dell’infisso".

Le spiegazioni però non hanno convinto troppo il capogruppo della Lega Daniele Baratti che aveva chiesto spiegazioni in consiglio: "La giunta – dice – ci ha confermato che la scuola media ha un problema specifico in quanto è l’unico plesso con quel tipo di finestre. Il fatto che in questi anni, nonostante le mie numerose segnalazioni, non siano intervenuti con decisione per trovare una soluzione evidenzia l’inefficienza di chi amministra Calenzano. Adesso, dopo interrogazioni che si susseguono dal 2016, il Comune interverrà eliminando il meccanismo a vasistas verticale. Perché in tutti questi anni né l’assessore Giusti né l’assessore Maggi hanno approfondito il motivo per cui in quella scuola si rompevano continuamente le finestre? Chi ha sottovalutato il problema dovrebbe dimettersi".