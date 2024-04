Fine Ramadan. Grande festa al parco Tacci

Una festa per celebrare la fine del Ramadan. L’iniziativa aperta a tutti, si è svolta ieri al Parco Dante Tacci e nella biblioteca comunale di San Casciano. Per celebrare il momento in cui si interrompe il digiuno, la comunità musulmana ha condiviso con tutti quella che è un’occasione speciale. La scelta del progetto Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) di San Casciano è stata quella di organizzare un momento di incontro tra gli ospiti del progetto e la comunità musulmana locale. Il Sai, gestito da Coop.21 Cooperativa Sociale in partenariato con Misericordia di Barberino Tavarnelle ed Oxfam Italia, vede sui due comuni la presenza di 35 posti destinati all’accoglienza di rifugiati e titolari di altri tipi di protezione. Per il coordinatore Marco Bruni, "uno degli obiettivi è quello di promuovere l’accoglienza e l’inclusione degli ospiti attraverso percorsi di inserimento socio economico sul territorio".