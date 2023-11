Finalmente lo psicologo di famiglia. Parte la sperimentazione a distanza di un anno dalla legge

Con un ritardo di un anno, ma finalmente parte. Almeno la sperimentazione. La Toscana ha istituito per legge la figura dello psicologo di famiglia nel novembre del 2022, con primo firmatario il consigliere regionale Pd Andrea Vannucci. Gli psicologi dovrebbero lavorare gomito a gomito con con i medici di base e i pediatri. Per loro sarebbe un supporto, ma ancora di più per i cittadini. Che negli ultimi 15 anni hanno visto dimezzare gli organici di psicologi nel servizio sanitario pubblico che sono oberati da un carico di lavoro insostenibile e con richieste sempre crescenti. Così come cresce il disagio nel nostro Paese che vive una crisi lunghissima, con margini di peggioramento, in un contesto internazionale spaventoso.

Così come le cure del dentista, le sedute dallo psicoterapeuta nel nostro Paese sono perlopiù private, va da sé che le fasce di popolazione che fanno fatica a far quadrare i conti difficilmente se le possano permettere.

Lo psicologo di famiglia offrirà un servizio un po’ diverso. Di base. Sempre che si trovino i finanziamenti per farlo partire in modo da farlo funzionare.

La sperimentazione servirà come test, proprio per studiare la risposta. La Asl Toscana centro ha messo a punto un progetto che la prossima settimana passerà in Regione per il via libera.

Si comincia con l’istituzione della figura all’interno di due presidi sanitari, alle Piagge e in viale Morgagni. Si tratta di un primo livello di servizi di cure psicologiche gratuite e accessibili a tutti indistintamente. Certo che se non sarà adeguatamente finanziato resterà solo una prova a vantaggio di pochi. Perché il servizio di psicologia di base dovrebbe essere realizzato d tutte le Asl a livello di zona distretto. Sino al momento in cui non saranno calibrati e adeguati gli organici sarà svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale.

"Il benessere psicologico è un diritto e deve essere alla portata di tutti – dice il consigliere Vannucci – È necessario che il sistema sanitario si faccia carico dei crescenti bisogni di salute nell’ambito della salute mentale che con la pandemia hanno registrato picchi vertiginosi".

Fondamentale la presa in carico rapida, anche nell’esordio di patologie mentali, per una loro favorevole risoluzione e anche per limitare le ospedalizzazioni e gli accessi impropri al pronto soccorso. Per mettere in piedi la legge e il regolamento il consiglio regionale ha lavorato a fianco dell’Ordine degli psicologi e di tutti gli attori in campo, per trovare soluzioni in grado di garantire un’efficace e tempestiva risposta a un bisogno sempre più emergente.