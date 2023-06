Finale calcio storico, divieti di sosta: vie e orari. I provvedimenti di circolazione

Firenze, 23 giugno 2023 – Domani, 24 giugno, è in programma la finale del calcio storico fiorentino tra gli Azzurri di Santa Croce ed i Rossi di Santa Maria Novella con inizio alle ore 18. Sono previsti una serie di provvedimenti di circolazione.

In programma divieti di sosta in via Ghibellina (da via Buonarroti al numero civico 58R), largo Bargellini, via Magliabechi e Borgo Santa Croce saranno in vigore a mezzanotte alle 20. Saranno invece in vigore nella fascia oraria 8-20 i divieti di sosta in Corso Tintori, via dei Benci, Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi a piazza Santa Croce), via Torta (tra via Isole delle Stinche a piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazzano, via dei Pepi (tra via Ghibellina e piazza Santa Croce), via dell’Anguillara (tra piazza Santa Croce e via dei Bentaccordi), via delle Pinzochere (tra via Ghibellina e largo Bargellini), lungarno alle Grazie, Volta dei Tintori e piazza dei Cavalleggeri.

Nella fascia oraria 11-20 si aggiungerà anche il divieto di sosta in piazza Santa Croce compresa la corsia di collegamento tra via dei Benci e via Verdi. Divieto di sosta anche in piazza Santa Croce compresa la corsia di collegamento via dei Benci/via Verdi sabato e domenica in orario 11-20. Passando ai divieti di transito, sabato dalle 12 alle 20 scatterà la chiusura al traffico della zona piazza Santa Croce. Oltre ai provvedimenti per la finale, sono stati predisposti divieti di sosta e di transito legati al passaggio del Corteo della Repubblica Fiorentina. Saranno in vigore divieti di sosta in via dei Banchi, via dei Rondinelli, piazza degli Antinori. Per quanto riguarda il percorso di ritorno, i divieti di transito al passaggio del corteo sono previsti dalle tra le 19 e le 20 e interesseranno piazza Santa Croce-via dell’Anguillara-piazza San Firenze-via della Condotta-via Porta Rossa-via Pellicceria-piazza di Parte Guelfa.

Niccolò Gramigni