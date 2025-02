Filosofi ‘rubati’ dal parco di Castelfiorentino e ritrovati dai vigili: denunciato il responsabile

Firenze, 24 febbraio 2025 - Sono stati recuperati i quattro mezzobusti in terracotta che erano stati rubati al Parco dei Filosofi. L’operazione, condotta con successo dalla Polizia Municipale dell’Unione (comando di Castelfiorentino), è avvenuta a conclusione di indagini che erano state avviate fin dalla rimozione del primo manufatto, ed erano proseguite in modo costante con i furti verificatisi in seguito.

La svolta nelle indagini, a quanto si apprende dagli inquirenti, è avvenuta grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano avvisato la Polizia Municipale su un paio di manufatti abbandonati: forse il tentativo un po’ maldestro da parte dell’indiziato di “liberarsi” di quanto aveva sottratto al patrimonio pubblico. La Polizia Municipale ha pertanto provveduto tempestivamente ad ascoltare le persone informate sui fatti, e ad approfondire le indagini utilizzando tutti i mezzi a disposizione, riuscendo alla fine all’individuazione del responsabile, nei cui confronti scatterà una denuncia (si ricorda, a questo proposito, che il Comune di Castelfiorentino aveva già provveduto a sporgere denuncia contro ignoti).

I quattro mezzobusti sono stati così recuperati e si trovano attualmente nella caserma della Polizia Municipale. Essi verranno ricollocati entro breve al Parco dei Filosofi da un’azienda del territorio, che era già intervenuta sui mezzobusti esistenti al fine di prevenire ulteriori furti. Soddisfazione è stata manifestata dalla sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì: “Un ringraziamento davvero sentito e di cuore desidero rivolgere nei confronti degli agenti di Polizia Municipale del Comando di Castelfiorentino – osserva – che ancora una volta si sono dimostrati altamente professionali e soprattutto attaccati alla nostra città. Con perseveranza, in silenzio e in forma ovviamente riservata, non si sono mai dati per vinti, e hanno proseguito la loro attività di indagine per ottenere il migliore risultato possibile, ovvero il recupero di quanto era stato sottratto al patrimonio della nostra comunità e l’individuazione e la denuncia del responsabile".

"Troppo spesso, purtroppo – ha concluso la sindaca - siamo indotti a pensare alla Polizia Municipale unicamente come quel corpo che sanziona i cittadini per le infrazioni al codice della strada; in realtà essa svolge anche una funzione quanto mai preziosa sul versante della sicurezza, della tutela del decoro urbano e dell’ordine sociale, mettendo spesso a repentaglio la propria incolumità. Per questo, credo non sia superfluo un ringraziamento pubblico da parte delle istituzioni e anche collettivo da parte della cittadinanza, proprio per ricordare a tutti noi il ruolo importante svolto dalla polizia Municipale all’interno della nostra comunità”.

Maurizio Costanzo