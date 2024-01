Film pro-Putin, il niet di Nardella: "Incita all’odio, annullare proiezione"

Non si placa ma anzi pare destinata a crescere la polemica in merito alla proiezione, annunciata dalle associazioni Firenze Rinasce e Firenze Consapevole, per l’1 febbraio del film russo ‘Il Testimone’, accusato di essere una pellicola di propaganda filo-Mosca. La proiezione dovrebbe tenersi al Teatro Affratellamento di Firenze e il condizionale è d’obbligo perché ancora non è stata presa una decisione definitiva sulla conferma o meno dell’evento. Nardella sul tema è stato duro: "Ho chiamato il presidente del Teatro Affratellamento per chiedergli di annullare la proiezione di questo film che incita all’odio e al genocidio del popolo ucraino – ha scritto sui social -. Questo teatro riceve, inoltre, contributi pubblici dal Comune che non possono coesistere con attività del genere".

Prima bloccato a Bologna, è stata la neonata associazione Firenze Rinasce a cercare di portare la pellicola a Firenze. "Abbiamo voluto organizzare la proiezione di questo film molto ‘discusso’ per dare un segnale chiaro: che a Firenze, cioè, qualsiasi censura sull’arte e il pensiero non può trovare spazio", aveva dichiarato Alessandro De Giuli di Firenze Rinasce. Sempre da Firenze Rinasce la replica dopo le dichiarazioni di Nardella è dura: "Nardella e gli altri amministratori del Pd - si spiega - hanno per caso visto il film che arrivano a censurare senza averne alcuna autorità legale? Perché ritiene che ’Il Testimone’ inciti all’odio e al genocidio? In realtà – continuano – non sanno di cosa parlano, se avessero avuto almeno la decenza di guardarsi il film che tanto criticano saprebbero che il messaggio è in realtà ben altro. È un ammonimento contro la guerra ma soprattutto contro le disfunzioni cognitive, i travisamenti, le falsificazioni che ogni guerra porta con sé".

E ancora: "Il film si vedrà perché nel 2024 gli italiani e i fiorentini – tuonano – non si piegheranno alla censura. E stiano attenti a minacciare tagli alle sovvenzioni pubbliche alla cultura perché presto, sugli scranni di chi decide, potrebbero non esserci più loro. Si fanno le elezioni proprio per cacciare gli amministratori incapaci e arroganti".

Da parte del Teatro è direttamente intervenuto il presidente Gigi Mannelli: "Sono dispiaciuto per tutte queste polemiche – chiosa –, si intaccano anche punti di principio. Noi abbiamo gli strumenti di cultura critica per poter giudicare, abbiamo ricevuto interventi pesanti contro la nostra libertà. Ad ogni modo domenica vedrò il film, poi ascolterò il Consiglio e prenderemo una decisione". Niente è ancora certo, anzi Mannelli ha detto che "è ancora tutto in alto mare. Deciderò dopo la visione del film".

E intanto, ieri sera, Nardella, ospite di Lilli Gruber su La7 ha parlato della candidatura della sua delfina Sara Funaro – "Da sindaco uscente non voglio entrare in polemiche politiche ma le va dato atto di aver portato al Palacongressi più di 2mila persone" – e ha poi attaccato lo storico dell’arte Tomaso Montanari per aver chiamato il suo movimento “11 Agosto“. "Non mi preoccupa la sua iniziativa mi preoccupa il nome della sua lista. “11 Agosto“ per Firenze significa la liberazione dal nazifascismo, Montanari invece ha utilizzato quella data per, dice, liberarsi da chi governa la città e facendo un parallelismo grave e offensivo, ma non per me ma per il popolo democratico, per gli elettori e direi per tutta la città. Con la sua iniziativa lui favorirà la destra".

Niccolò Gramigni