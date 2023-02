“Le proprietà dei metalli“, il film di Antonio Bigini girato in Toscana, è stato selezionato alla Berlinale. Sostenuto da Toscana Film Commission per il programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, il film sarà presentato in anteprima assoluta al 73esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

La proiezione lunedì 20 febbraio alle 17, sala Urania, per la sezione Generation – K Plus.

Siamo negli anni Settanta, in un piccolo borgo dell’Italia Centrale, dove vive Pietro, un bambino

cresciuto da padre duro e problematico, a causa di dissesti finanziari. Il piccolo Pietro manifesta doti misteriose: piega i metalli al solo tocco, per questo, uno scienziato americano comincia studiare il suo caso. Gli esperimenti porteranno Pietro a contatto con il mondo dell’invisibile, dove le leggi della fisica lasciano il passo a pulsioni profonde.