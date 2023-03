Filippo è ’maturo’ Dopo il Collegio c’è la fiction Rai

di Fabrizio Morviducci

Nuova avventura per Filippo Romano, il 16enne di Scandicci che due anni fa partecipò al reality "Il collegio" su Raidue. Stavolta c’è una fiction che in questi giorni è in onda su RaiPlay, e da ieri anche su Rai Gulp. "Crush – La storia di Tamina", questo il titolo della serie tv, una produzione Stand by Me in collaborazione con Rai Kids. La serie nasce da un’idea di Simona Ercolani e con la regia di Valentina Bertuzzi, la protagonista è la giovane Ludovica Porreca nei panni di Tamina, una ragazza afghana di 13 anni. Rifugiata in Italia con la sua famiglia dopo la conquista del potere da parte dei Talebani, Tamina vede la sua passione per il calcio diventare occasione di integrazione e crescita. Filippo interpreta il migliore amico della ragazza, e la aiuterà a capire meglio le dinamiche del nuovo mondo nel quale si è calata. Tanta è stata la soddisfazione del ragazzo, chiamato a recitare in un progetto anche sociale, visto che la storia parla di inclusione e di accoglienza.

Dopo un’estate di lavoro per le riprese della serie, Filippo è tornato a Scandicci, ma è pronto a ricominciare. Fin da piccolo sognava di fare l’attore. Attratto dall’idea di far ridere le persone, ma anche di farle riflettere. Dopo gli inizi coi monologhi, sul modello di Enrico Brignano, e con qualche spot pubblicitario, il primo programma è stato l’Isola degli Eroi su Boing. Poi c’è stato ‘Il collegio’. Un’esperienza massacrante ma intensa: senza sentire casa, con un regime alimentare rigoroso, e la ‘bolla’ informativa prima di entrare. In questi giorni Filippo incontrerà il sindaco Fallani, perché nonostante gli impegni è rimasto sempre coi piedi per terra, tra lo studio, la famiglia e gli impegni in città.

La fiction su Tamina è il primo impegno ‘da grande’ del giovane attore, la fiction è stata presentata come un mezzo per superare le barriere non solo fisiche, ma anche di nascita e religione tra i ragazzi. E la Rai come servizio pubblico, hanno sottolineato i dirigenti di viale Mazzini, ha l’obiettivo di parlare ai giovani con un linguaggio diretto e inclusivo a maggior ragione in una fase così complicata come quella attuale. Al ‘Collegio’ è diventato famoso per i suoi passi di danza, tanto da essere chiamato il John Travolta del reality. In questa nuova serie, Filippo si è messo alla prova per umanità e capacità di accoglienza.