File e navette su prenotazione: il flop trasporti

Ragazzi e ragazze che, a conclusione della manifestazione nell’area di via Lucchese a Sesto Fiorentino, hanno dovuto raggiungere casa o, comunque, il luogo che li avrebbe ospitati visto che molti di loro provenivano da altre regioni italiane. E qui è scattato il problema, con decine e decine di partecipanti che hanno dovuto accollarsi lunghissime scarpinate a piedi. È il caso di Federica, 23 anni, al Decibel Open Air con una amica, ma il problema denunciato non è isolato: "Quando siamo uscite per tornare a casa di un amico che ci avrebbe ospitato in zona Statuto – dice – abbiamo visto che ogni 15-20 minuti circa arrivavano navette ma abbiamo saputo che non potevamo prendere il biglietto direttamente lì, al costo di 10 euro, ma che avremmo dovuto prenotare questi mezzi largo anticipo. Allora abbiamo tentato di prendere i due autobus arrivati andando a piedi alla fermata, visto che l’ultima corsa era a mezzanotte e quarantacinque ma, con 100-150 persone davanti, non è stato possibile. Abbiamo provato più volte a chiamare anche per un taxi ma ci hanno risposto solo una volta dicendo che erano occupati mentre la voce della segreteria ripeteva di andare sull’applicazione, cosa che abbiamo fatto, purtroppo inutilmente".

A questo punto Federica ma anche un corposo gruppo di altri partecipanti al Festival hanno deciso di andare a piedi all’aeroporto con l’obiettivo di riuscire a prendere la tramvia o di intercettare un taxi: "Su Internet – racconta la ragazza – avevamo letto che l’ultima corsa del tram sarebbe stata alle 2 e invece era alle 1,30 quindi centinaia di ragazzi hanno aspettato inutilmente. Poi, in tantissimi, abbiamo tentato di prendere un taxi ma c’era una coda incredibile. Fra l’altro le persone che uscivano dall’aeroporto e volevano prendere un taxi, giustamente, si sono trovate davanti questa fiumana di ragazzi alla ricerca di un mezzo per raggiungere casa". Dopo una attesa vana Federica e molti altri giovani in fila hanno deciso così di tornare a piedi: "Siamo arrivate in zona Statuto poco prima delle 4 e non è stata una bella passeggiata perché di notte, chiaramente, le strade sono meno sicure e si sono fermate diverse auto con persone a bordo che ci hanno proposto di darci un passaggio. Alcune volte, per sentirci più protette, ci siamo unite a gruppi di ragazzi che, come noi, tornavano a piedi, presi dalla disperazione. Quando ci sono questi eventi, che richiamano decine di migliaia di persone, si dovrebbe prevedere un servizio di trasporto capillare e efficace e magari spostare più avanti l’orario dei mezzi pubblici. È stata davvero una brutta esperienza che si poteva evitare con una organizzazione diversa".

S.N.