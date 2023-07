Filarmonica sul sagrato Santo Spirito, notte di note

Stasera alle 21.30 il sagrato della basilica di Santo Spirito (libero) “Il Mondo in Santo Spirito” accoglie la filarmonica Giuseppe Verdi di Fiesole. Una delle più antiche Società filarmoniche sul territorio, che promuove da oltre 200 anni la diffusione della cultura musicale a livello amatoriale. Partecipa con la propria formazione alle più importanti manifestazioni civili e religiose. L’organico è quello caratteristico della banda tradizionale, formato da tutte le classi degli strumenti a fiato, legni, ottoni e strumenti a percussione.

Musica, eventi, presentazioni di opere letterarie, interviste e reading con personaggi di spicco del mondo culturale e dell’intrattenimento: la piazza, per la terza estate consecutiva, si fa naturale palcoscenico della rassegna di spettacoli gratuiti “Il Mondo in Santo Spirito”, ideata e condotta da Bang! Associazione Culturale in collaborazione per alcuni eventi con le Associazioni “La Nottola di Minerva”, “Febbre e Lancia”, “Ambima”, “Amici di Nicco” e “Ass. Cult. Lucana di Firenze“, accolta nel grande ciclo di eventi dell’Estate Fiorentina 2023.

Nel corso di luglio, agosto e nella prima metà di settembre sul sagrato si alternerà una varietà di eventi e spettacoli: dai concerti bandistici (in collaborazione con Ambima) ai numerosi eventi musicali con la presenza di musicisti nazionali e internazionali. Ingresso agli eventi gratuito.