Figline, lo stop che non ti aspetti. Black out totale con il Seravezza

FIGLINE

0

SERAVEZZA POZZI

2

FIGLINE 1965: Conti, Dema, Simonti, Bonavita (66’Malpaganti), Sabatini, Ficini, Zellini, Saccardi, Bruni (80’ Banchelli), Torrini (66’ Cavaciocchi) Zhupa. All.: Tronconi.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Salerno, Coly, Mannucci, Ivani, Simonetti, Bedini, Brugognone (31’ Sforzi), Mugelli, Putzolu, Camarlinghi (67’ Loporcaro). All.: Amoroso.

Arbitro: Petraglione di Termoli.

Marcatori: 24’ Putzolu, 94’ Mugelli.

Note: terreno allentato, spettatori 300. Ammoniti: Sabatini, Mannucci, Bruni, Cavaciocchi, Coly.

FIGLINE - Dopo cinque risultati utili consecutivi, il Figline è costretto a fermarsi di fronte a un Seravezza rimasto a mani vuote da numerose partite. Con un gol per tempo la squadra di Amoroso, liquida la squadra di Tronconi che nonostante l’impegno non è riuscita a trovare il guizzo vincente, complice anche il campo pesante. Al 4’ sono gli ospiti con Putzolu a minacciare la porta di Conti. Al 16’ Bonavita riceve palla e calcia una bordata che Lagomarsini deve deviare sopra la traversa. Nel momento migliore del Figline gli ospiti vanno in vantaggio: Putzolu (24’) con un insidioso rasoterra batte Conti. Il Seravezza sull’entusiasmo prende sempre più iniziativa costringendo il Figline sulla difensiva. Al 39’ Bruni smarca Saccardi davanti al portiere, ma la conclusione di quest’ultimo viene respinta. Al 44’Simonti da distanza ravvicinata non trova il gol per la bravura del portiere ospite.

Nella ripresa, i gialloblù attaccano, ma non riescono a sfondare. E’ il Seravezza a rendersi ancora pericoloso. Dopo la rete annullata a Bedini (83’), al 94’ sugli sviluppi di una punizione calciata dal Figline e respinta dalla barriera, in contropiede Mugelli davanti a Conti lo supera in uscita.

Giovanni Puleri