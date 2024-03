Figline Incisa Studenti chiedono più apparecchiature multimediali

Uno spazio gratuito per mettere in scena uno spettacolo e la sala polivalente della nuova biblioteca con le sue apparecchiature multimediali a disposizione degli studenti: sono due delle richieste che gli studenti delle scuole di Incisa hanno presentato all’amministrazione comunale. I giovani delle elementari Petrarca e La Massa e della media hanno incontrato la sindaca Giulia Mugnai (nella foto) e gli assessori Francesca Farini e Dario Picchioni. Con loro c’erano anche le volontarie della Pro loco e del Circolo Arci Sabrina Gambassi e Silvia Capanni, quali portavoce del tessuto associativo del paese. "Il confronto è alla base della democrazia: sentitevi sempre liberi di dire la vostra, portare avanti le vostre idee, confrontarvi, farvi convincere o rimanere della vostra opinione, ma rispettando chi la pensa diversamente" hanno detto ai ragazzi sindaco e assessori, in una seduta del "parlamentino" che periodicamente viene convocato su iniziativa del professor Marco Giudice. Tante le domande incuriosite che i ragazzi hanno posto all’amministrazione, dalla gestione del verde pubblico al commercio locale, dagli impianti sportivi alla sicurezza. E sindaco e assessori hanno risposto volentieri spiegando funzionamento e competenze della grande macchina comunale.

Manuela Plastina