"Figline Incisa: Sette associazioni offrono centri estivi con voucher sconto per famiglie"

Sono sette le associazioni del territorio che quest’anno hanno dato e ottenuto la disponibilità per organizzare dei centri estivi inseriti nell’offerta ufficiale del Comune di Figline e Incisa. Sono Atletica Futura, Conkarma, GSC (Gruppo sport e cultura), Ideal Club Incisa, OratoriAmo, P.A.F.O.M e Figline 1965 (in collaborazione con Basket Don Bosco Figline, Valdarninsieme, Aurora Società Ginnica, Rugby Valdarno). Nelle settimane estive propongono intrattenimento, sport, momenti di amicizia e occasioni di crescita per i bambini nell’età 6-14 anni. Il Comune per queste realtà mette a disposizione dei voucher dal valore di 50 euro per l’abbattimento dei costi d’iscrizione in carico alle famiglie. Possono richiederli i residenti con Isee inferiore ai 30mila euro. I voucher vanno richiesti entro giovedì 6 giugno tramite procedura online. Ogni famiglia può ottenere un massimo di tre buoni (uno a settimana) per ogni figlio, fino esaurimento fondi.

Manuela Plastina