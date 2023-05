Figline Incisa. Ciucchi e Gabbrielli: "Spaccatura dettata da ragioni politiche"

Figline Incisa (Firenze), 4 maggio 2023 - Non si placano i botta e risposta politici a Figline Incisa. A un anno dalle prossime amministrative, Giovanni Di Fede è stato chiamato dal sindaco Giulia Mugnai al suo fianco come vice al posto di Enrico Buoncompagni, che è stato in giunta in questi ultimi 4 anni.

Tra accuse e controaccuse, lo sgambetto finale a Buoncompagni è arrivato dalla lista civica con la quale è entrato nell’amministrazione, “Per Figline Incisa”: dopo il passaggio del consigliere Nocentini a Italia Viva, i due rimasti, ossia Umberto Ciucchi e Fabio Gabbrielli, hanno sciolto il gruppo per riaprirlo sotto il nome di “socialista”. Buoncompagni ha detto di aver saputo della loro scelta e dunque del loro abbandono solo durante il consiglio comunale. Ma i due consiglieri ora ricostruiscono l'accaduto e confermano: “La nostra è una scelta politica coerente con il percorso fin qui intrapreso”. Quattro anni fa, ricordano, in sede di ballottaggio, “la lista “Per Figline e Incisa” si apparentò con il Pd per evitare l’affermazione del centrodestra e per concorrere, con i propri rappresentanti in giunta, alla realizzazione del programma di governo”. Ad un anno dalla scadenza del mandato amministrativo, sindaco e Pd “hanno proposto la costituzione di un tavolo di centrosinistra per un nuovo programma di mandato e l’individuazione della figura del candidato sindaco, presupposti essenziali per le basi di una coalizione solida e credibile”. La spaccatura della lista “Per Figline e Incisa”, dicono Ciucchi e Gabbrielli, è stata determinata da ragioni politiche: “L’alleanza col Pd poteva proseguire alla sola condizione che fossimo riusciti ad imporre Buoncompagni come candidato sindaco di tutto il centrosinistra”. Ma la proposta della controparte “di “impiegare” Buoncompagni come vice fino al momento della individuazione del nuovo sindaco era inaccettabile. Se la scelta del centrosinistra non fosse ricaduta su di lui come primo cittadino, "saremmo dovuti uscire dalla maggioranza e sostenerlo in contrapposizione insieme ad Italia Viva”. Un bivio che li ha portati “a scegliere la coerenza politica, anche perché solo pochi mesi fa, tutti d’accordo, si era rotto il nostro rapporto con Azione proprio in conseguenza della scelta operata da Calenda di allearsi con il partito di Renzi”.

Per questo, dicono, “il silenzio di Buoncompagni in consiglio comunale: non si è assunto pubblicamente la responsabilità di dichiarare come il proprio impegno nel ruolo che ricopre è stato ispirato, e lo sarebbe stato fino a fine del mandato, a rafforzare il centrosinistra”. Questo silenzio “ha portato alla scoperto i contorni della strategia personale dell’ex vicesindaco; strategia che, dopo l’incontro, insieme a Nocentini, con i vertici regionali e provinciali di Italia Viva, è andata meglio definendosi, avendo incassato l’impegno per un sostegno alla sua candidatura a sindaco. Questo spiega anche l’annuncio del passaggio ad Italia Viva: in quella veste e in maggioranza avrebbe potuto subito sedersi al tavolo del centrosinistra per avanzare la candidatura a sindaco di Buoncompagni e, qualora non fosse stata accolta, produrre la rottura con il PD e contrapporsi al centrosinistra”. Non è vero, dicono i due consiglieri, che l’ex vicesindaco non sapesse: “da mesi era acceso il confronto sulla sorte della lista civica. Ma lui ha preferito trincerarsi dietro la fantasiosa tesi dell’essere stato “preso alla sprovvista” rispetto al nostro annuncio di voler costituire il gruppo Socialista”. È legittimo, concludono Ciucchi e Gabbrielli, “coltivare i propri sogni e rincorrere le proprie ambizioni. Per finalizzarle, tuttavia, non si può pretendere che i compagni di viaggio rinuncino a salvaguardare la propria coerenza politica e i propri ideali”.