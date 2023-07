FIGLINE INCISA, Bonaccini al Presidente Giani, "Il Valdarno Fiorentino Merita un Pronto Soccorso"

di Manuela Plastina

"Il Valdarno fiorentino ha diritto a un pronto soccorso vero e proprio". In una lunga lettera aperta al presidente della Regione Eugenio Giani, Mario Bonaccini elenca le sue "perplessità" sul Centro Medico Avanzato che ha sostituito il vecchio pronto soccorso. Come presidente del Calcit Valdarno fiorentino, associazione che tanto ha fatto e tanto fa per l’ospedale di Figline, lamenta che i parametri di legge che di fatto hanno fatto aprire un presidio sanitario solo per codici a bassa gravità, non sono comparabili col Valdarno. "Si calcola solo la popolazione residente – ricorda Bonaccini –, senza contare tutti i Comuni limitrofi, le località di aggregazione internazionale come Vallombrosa e Loppiano, le presenze turistiche seconde solo a Firenze. Dati Istat alla mano, si calcolano oltre 800 mila le presenze per la maggior parte dell’anno". C’è poi il tessuto produttivo che attrae persone da ogni luogo, nonché le manifestazioni sportive.

"Tutte queste persone, meritano un pronto soccorso – dice Bonaccini –. Tanto più, i tempi di accesso ad altri ospedali non sono sempre rapidi per il traffico". Ricorda poi che il Pegaso fatica a intervenire nelle località più lontane e che al Serristori manca una piazzola di atterraggio "a causa finora della linea Enel, nel frattempo interrata. Ora si può realizzare". Quindi invita Giani a "non trincerarsi dietro a mancate risorse economiche e di personale: se decide di riaprire a Figline un vero pronto soccorso e riportare il Serristori alle funzioni di ospedale di base, il Calcit Valdarno Fiorentino darà un suo concreto punto di appoggio, come negli ultimi 20 anni".