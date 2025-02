Figline generoso e sfortunato . Il Grosseto fa il compitino e vince

Grosseto 1 Figline 0

GROSSETO: Raffaelli, Mobilio (82’ Sabattini), Sabelli, Marzierli, Dierna, Caponi, Macchi, Sacchini, Possenti, Senigagliesi (71’ Bolcano), Guerrini. All.: Consonni.

FIGLINE 1965: Pagnini, Ciraudo, Simonti (77’ Zellini), Noferi (63’ Milli), Francalanci, Nobile, Aprili (56’ Rosini), Dama (63’ Rufini), Ciravegna (76’ Cavaciocchi), Torrini, Mugelli. All.: Brachi.

Arbitro: Palma di Napoli.

Marcatore: 30’ Possenti

Note: Spettatori: 400. Angoli: 2-5. Ammoniti: Ciraudo, Sabelli, Noferi, Torrini, Aprili, Raffaelli, Dierna. Espulso al 72’ Torrini per doppio giallo.

GROSSETO – Nonostante una buona prestazione il Figline esce dallo "Zecchini" sconfitto da un modesto Grosseto andato a segno nell’unica vera azione creata nell’arco della gara. Complice un doppio giallo ai danni di Torrini e un palo colpito da Ciravegna, per la squadra di Brachi non c’è stato nulla da fare.

Al pronti via, il Figline parte forte e all’8’ con Ciravegna mette subito in difficoltà il portiere Raffaelli. Al 21’ c’è l’infortunio all’assistente Neroni che dopo 3’ riprende, ma nella ripresa sarà costretta ad abbandonare lasciando il posto a due tesserati delle squadre. Al 30’ c’è il vantaggio dei locali: da una punizione calciata da Caponi, la palla perviene a centro aria. Possenti salta di testa e colpisce palla quanto basta per spedirla alle spalle di Pagnini. Al 34’ gli ospiti con Aprili su un’azione per vie centrali, indirizzano palla a Ciravegna: la sua conclusione sfiora il palo.

Nella ripresa la squadra di Brachi spinge al massimo e al 53’ Ciravegna prova il tiro dalla distanza che supera Raffaelli, la palla sbatte sul palo e torna in campo. Dopo un tiro di Mobilio (69’) il Grosseto indietreggia a difesa del risultato favorito dalla superiorità per via di un giallo ingeneroso su Torrini (72’).

I gialloblù sono propositivi ma sfortunati fino all’ultimo nell’evitare una sconfitta amara.

Giovanni Puleri