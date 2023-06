Figline e Incisa, contributi fino a 10mila euro per abbattere barriere architettoniche

I cittadini che hanno bisogno di abbattere barriere architettoniche negli edifici privati di Figline e Incisa, possono richiedere un contributo al Comune fino a 7500 euro per le opere edilizie e 10mila euro per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature. Le domande possono essere presentate sia da cittadini disabili sia da soggetti che ne siano tutori. La residenza su cui si intende intervenire può partire entro tre mesi dall’ammissione del contributo. C’è tempo sino a fine 2023 per chiedere il contributo con graduatoria pubblicata a marzo 2024. Le domande vanno inviate per pec a [email protected], per raccomandata AR o consegnate agli sportelli "Facile Fiv" del Comune.

Manuela PlastinaFoto storiche

Ultimo giorno

Per "Estate al Poggio", domani alle 21 aprirà la mostra fotografica in piazza al Poggio dedicata alle immagini del paese e ai ricordi. Mentre chiuderà domani a Palazzo Pretorio la mostra del fotoreporter Giorgio Lotti organizzata dal Circolo Fotografico Arno col Comune.