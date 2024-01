Figline ci prova ma non passa. Real Querceta porta via un punto

FIGLINE

0

REAL FORTE QUERCETA

0

FIGLINE 1965: Pagnini, Dema, Banchelli (88’ Fiore), Lebrun (71’ Zhupa). Sabatini, Ficini, Zellini (62’ Simonti), Cavaciocchi (80’ Bonavita) Diarra, Torrini, Masini (46’ Bruni). All.: Tronconi.

REAL FORTE QUERCETA: Gatti, Pecchia, Giubbolini (90’ Del Pino), Gemmi, Tognarelli, Masi, Michelucci (92’ Bucchioni), Vietina (46’ Meucci), Pegollo, Podestà (88’ Scarpa), Heatley Flores (63’ Ndiaye). All.: Buglio.

Arbitro: Zantedeschi di Verona.

Note: spettatori 400 circa. Angoli: 4-0: ammoniti: Flores, Ficini, Giubbolini, Michelucci.

FIGLINE – Il Figline ci ha provato in lungo e in largo a scardinare l’attesa difesa di un Real Querceta ben messo in campo. In più, ci si è messo anche il portiere Gatti (strepitoso in un paio di interventi) a non consentire ai gialloblù di Tronconi di brindare all’anno nuovo con un successo. E’ solo un punto al termine di una gara decisamente intensa e ricca di spunti interessanti che purtroppo non sono serviti a trovare il varco giusto per segnare.

La cronaca. Al pronti e via la partenza del Figline è fulminea: 3’ un tiro di Torrini finisce fuori. Un minuto dopo, angolo di Lebrun, testa di Zellini la palla lambisce il palo. Al 32’ ci prova anche Masini da posizione centrale, ma Gatti non si lascia sorprendere.

Nella ripresa, una punizione di Lebrun (53’) indirizzata all’incrocio dei pali, costringe Gatti a volare per deviare in angolo. Risponde la squadra di Buglio con Podestà (58’), la cui conclusione però finisce sopra la traversa. Il Figline insiste: Simonti colpisce bene di testa, ma la palla finisce fuori di poco. All’86’ un tentativo ospite con Scarpa non crea problemi a Pagnini. Al 92’ c’è l’ultimo sussulto dei gialloblù con Zhupa che ci prova in rovesciata, Gatti para.

Giovanni Puleri